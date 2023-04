Rihanna deelt schattige video terwijl ze zoontje vasthoudt: “Hij wil niet dat mama sport”

In mei 2022 zijn Rihanna en A$AP Rocky trotse ouders geworden van een zoontje. De zangeres vertelde aan ‘Mirror’ openhartig over het moederschap. “Het is de meeste liefde die ik ooit heb gekend. Ik kan het niet omschrijven. Het is nieuw en fascinerend. Elke stap, elke gezichtsuitdrukking, elke nieuwe mijlpaal... Ik hou ervan. Wat je ook doet of voelt, als hij naar je lacht, doen al je problemen er even niet meer toe. Het is het beste.” En ook Rakim Nakache Mayers, beter bekend als A$AP Rocky, glundert van geluk sinds hij een vader is. “Ik kan het niet goed uitleggen. Ik kom elke dag thuis en ik ben in de hemel. Ik ben zo dankbaar”, aldus de Amerikaanse rapper. En binnenkort gaat het gezin nog uitbreiden. Rihanna is momenteel in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakte de Barbadiaanse zangeres bekend tijdens haar inmiddels legendarische ‘Super Bowl’-optreden in februari dit jaar.