Rihanna bevallen van zoontje

CelebritiesRihanna (34) en A$AP Rocky (33) zijn de trotse ouders geworden van een zoon. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ is het jongetje op vrijdag 13 mei geboren in Los Angeles.

Het is het eerste kindje voor de zangeres en de rapper, die in januari bekend maakten dat ze een verdere stap in hun relatie zouden zetten. De naam van hun kersverse spruit is nog niet bekendgemaakt. De twee hebben ook nog geen kiekjes gedeeld op sociale media.

De voorbije maanden stal Rihanna de show in sexy outfits die haar bolle buik extra benadrukten. “Mijn lichaam doet momenteel ongelooflijke dingen, en daar ga ik me niet voor schamen”, vertelde ze in Vogue. “Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, zei ik meteen: ik ga nooit shoppen in een winkel voor zwangerschapskleding. Ik geniet hier enorm van.”

Intussen gaan er ook geruchten de ronde dat de tortelduifjes elkaar binnenkort het jawoord zullen geven. Begin deze maand vroeg A$AP Rocky zijn vriendin namelijk ten huwelijk in zijn videoclip. Of het om een echt aanzoek ging, is niet duidelijk. Het stel is sinds het begin van 2020 bij elkaar. In november van dat jaar maakten ze hun relatie officieel bekend.

Eind april kwam A$AP Rocky nog onder vuur te liggen nadat hij opgepakt werd op het vliegveld van Los Angeles. De rapper wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op 6 november 2021. Een vermeend slachtoffer zou hebben verklaard dat Rocky enkele keren op hem geschoten zou hebben. Hij zou daarbij geraakt zijn aan de linkerhand. Uiteindelijk kwam de artiest weer vrij nadat een borg van 550.000 dollar (meer dan 506.000 euro) betaald werd.

