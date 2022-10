Right Said Fred in de clinch met Beyoncé: “Ze is ontzettend arrogant”

CelebritiesHet zit er bovenarms op tussen Right Said Fred en Beyoncé. Het duo beweert dat de Amerikaanse zangeres geen toestemming gevraagd heeft om hun nummer ‘I’m Too Sexy’ te gebruiken op haar nieuwe plaat ‘Renaissance’. De 41-jarige wereldster vertelt dan weer een heel ander verhaal.

In een interview met ‘The Sun’ hebben Fred en Richard Fairbrass verteld dat Beyoncé bepaalde elementen van hun song ‘I’m Too Sexy’ gebruikt heeft zonder eerst om hun toestemming te vragen. “Normaal gezien zou de artiest in kwestie ons benaderen, maar Beyoncé heeft dat niet gedaan omdat ze zo’n ontzettend arrogant persoon is”, klinkt het onder meer. “Andere grote artiesten zoals Drake en Taylor Swift hebben in het verleden wél al om onze goedkeuring gevraagd.”

Niet de eerste keer

Inmiddels heeft de Amerikaanse zangeres ook zelf gereageerd op de uitspraken van Right Said Fred. In een interview met ‘Pitchfork’ noemde Beyoncé de verwijten “onjuist en minachtend”. Naar eigen zeggen heeft ze op voorhand wel om hun toestemming gevraagd. Het duo zou destijds zelfs hun dankbaarheid geuit hebben. “Op 11 mei 2022 hebben we om hun goedkeuring gevraagd. Op 15 juni hebben we uiteindelijk groen licht gekregen. In augustus 2022 hebben ze het op voorhand afgesproken bedrag ontvangen.”

Volgens Beyoncé klopt er dan wel niets van de beweringen van Right Said Fred, maar het is wel niet de eerste keer dat haar album ‘Renaissance’ om vergelijkbare redenen voor ophef zorgt. Eerder zei zangeres Kelis al dat de wereldster elementen van haar hit ‘Milkshake’ gebruikt had zonder haar toestemming te vragen. Het nummer in kwestie kreeg niet veel later een update. Eerder werden er ook al een aantal zaken aangepast aan de song ‘Heated’.

