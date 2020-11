Ricky Martin wil gerust meer kinderen: “De embryo’s liggen klaar”

“Sommige mensen denken dat ik gek ben, maar ik houd gewoon van een groot gezin", legt Ricky Martin uit. “Er liggen een paar embryo’s op me te wachten. Meer kan ik er ook niet over zeggen." Of zijn echtgenoot Jwan er hetzelfde over denkt, lijkt echter onwaarschijnlijk. “Hij zou gek worden”, lacht Ricky. “Maar dat is prima: we zeggen het hem gewoon niet.” Het koppel, dat in 2017 trouwde, heeft al vier kinderen: tweeling Matteo en Valentino (12), dochter Lucia (2) en zoon Renn (1).