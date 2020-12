Ricky Martin vindt zijn gezin met vier kinderen nog niet groot genoeg: “Er liggen een paar embryo’s op mij te wachten...”

Celebrities 'Black Pan­ther'-actrice verdwijnt van Twitter na ophef om video over coronavac­cins

7:48 Actrice Letitia Wright (27), vooral bekend van ‘Black Panther’, ‘Ready Player One’ en ‘Black Mirror’, heeft haar Twitteraccount verwijderd na ophef die was ontstaan over het delen van een video. De actrice had een video via Twitter gedeeld waarin de veiligheid van coronavaccins in twijfel werd getrokken.