Ricky Martin openhartig over scheiding: “Toen het publiek erachter kwam, hadden wij al een rouwproces doorlopen”

CelebritiesBegin juli raakte bekend dat de Puerto Ricaanse zanger Ricky Martin (51) en zijn echtgenoot Jwan Yosef (38), na zes jaar huwelijk, uit elkaar zijn. In een interview met ‘Telemundo’ klapte Martin voor het eerst uit de biecht over de breuk en bekende dat ze voor deze beslissing niet over één nacht ijs zijn gegaan. “Dit is geen recente beslissing.”

“Toen het publiek erachter kwam, hadden wij al een rouwproces doorlopen”, aldus de ‘Livin’ La Vida Loca’-zanger in het gesprek met ‘Telemundo’. “Jwan en ik zullen altijd familie zijn. Wij hebben twee kinderen die we samen zullen blijven opvoeden. We zijn al lang bezig met deze situatie, al voor de pandemie.”

Het voormalige stel kan nog wel samen door dezelfde deur. “We kijken elkaar in de ogen en glimlachen. We omhelzen elkaar, we gaan door ups en downs, we huilen en lachen samen.” Hij vervolgde in het gesprek: “Mijn kinderen hebben nooit ruzie gezien tussen Jwan en mij.” Het scheidingsproces verliep volgens hem ook zeer vlot. “Ik heb zelfs tegen Jwan gezegd dat we een boek moesten schrijven over hoe je op de juiste manier kan scheiden", grapte hij. “Het was gemakkelijker dan we dachten, maar hebben het met tijd en kalmte gedaan.”

Nieuwe relatie?

Ricky Martin bekende verder dat hij een nieuwe relatie niet uitsluit. “Het was zeven of acht jaar met Jwan. Ik wil het naar mijn zin hebben en van het leven genieten. Laten we het rustig aan doen. Maar ja, ik zie mezelf wel in een andere relatie.” Hij ging verder: “Ik heb het niet over de nabije toekomst, maar ik hou ervan om verliefd te zijn en in een relatie te zitten.”

“We hebben besloten ons huwelijk te beëindigen met liefde, respect en waardigheid voor onze kinderen en met eerbied voor wat we al die prachtige jaren als koppel hebben meegemaakt”, stond begin juli te lezen in hun gezamenlijk statement op Instagram. “Onze grootste wens is nu om een gezonde gezinsdynamiek te behouden en een vriendschappelijke relatie in het belang van onze kinderen. We willen in alle rust en vrede aan dit nieuwe hoofdstuk in ons leven beginnen.” Het koppel heeft samen twee kinderen: Lucia (4) en Renn (3). Ricky kreeg via een draagmoeder in 2008 al een tweeling, Matteo en Valentino.

