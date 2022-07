Ricky Martin na rechtszaak met neef: “Nog nooit zoiets ergs meegemaakt”

Ricky Martin heeft in zijn hele carrière nog nooit iets meegemaakt dat "zo kwetsend" was als de situatie van de afgelopen weken. Dat zegt de zanger donderdag na de rechtszaak die zijn neef had aangespannen. "Ik was slachtoffer van een leugen." Martins neef heeft de aanklacht dat hij slachtoffer zou zijn geweest van huiselijk geweld ingetrokken. Het straatverbod dat tegen Martin was uitgevaardigd is dan ook niet verlengd.

Een paar uur na de zitting deed de zanger zijn verhaal in een video. "Helaas kwam de aanval van een familielid", vertelt Martin. "Ik wens hem alleen het beste, hoop dat hij het licht ziet. Een leugen kan zoveel aanrichten." De leugen trof hemzelf, zijn kinderen, zijn ouders, zijn familie, vervolgt de zanger. "Ik kon mezelf niet verdedigen."

De zanger mocht naar eigen zeggen namelijk niets over de zaak zeggen totdat hij de rechter onder ogen was gekomen. "Vandaag was de dag. Nu is het tijd voor mij om te helen. Ik ben erg gekwetst, maar ik ga rust vinden", zo zei Martin in een video.

Straatverbod

De Puerto Ricaanse zanger moest donderdag voor de rechter in Puerto Rico verschijnen, waar zou worden besloten of het straatverbod tegen hem moest worden verlengd. Dat werd eerder deze maand uitgevaardigd nadat een man Martin had aangeklaagd vanwege huiselijk geweld. Het zou om de 21-jarige neef van Martin gaan, Dennis Yadiel Sanchez, zei Martins broer Eric volgens verschillende media.

Martins neef beweerde dat hij een seksuele relatie van zeven maanden had met zijn oom. Die vatte het volgens hem niet goed op toen de relatie tot een einde kwam. Martin zou zijn neef hebben lastiggevallen na de breuk. Martins broer Eric vertelde in gesprek met The Latin Post dat Sanchez "mentale problemen" heeft en dat hij er zeker van is "dat zijn jonge familielid niet de waarheid vertelt". Een van Martins advocaten noemde de beschuldigingen van incest in een verklaring aan Amerikaanse media "onwaar" en "walgelijk".

