Ricky Martin getraumatiseerd door interview over homoseksualiteit: “Ik voelde mij gebruikt”

In het gesprek haalde de presentatrice geruchten aan over de vermeende homoseksualiteit van de zanger. “Je kan een einde maken aan de geruchten. Je kan vertellen of je homo bent of niet.” Martin, die zich destijds duidelijk erg ongemakkelijk voelde, antwoordde dat hij daar niets over wilde zeggen. “Toen ik die vraag kreeg, voelde ik me gebruikt, want ik was er nog niet aan toe om uit de kast te komen”, zegt de zanger, die tien jaar later alsnog bekendmaakte dat hij homo is, daar nu over. “Ik was ontzettend bang. Daar heb ik wel een beetje een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden.”

Toch heeft Martin er achteraf spijt van dat hij zijn coming-out niet eerder had. “Mensen vragen me weleens wat ik met de kennis van nu anders had gedaan. Misschien was ik dan wel uit de kast gekomen in dat interview. Dat zou mooi zijn geweest, want toen ik dat uiteindelijk deed, voelde het echt geweldig.”

34 kleinkinderen

Martin is inmiddels getrouwd en vader van vier kinderen met zijn man Jwan Yosef. In hetzelfde interview maakte hij er bovendien geen geheim van dat hij in de toekomst graag nog meer kinderen wil. “Kijk, ik ben een open boek. Ik heb werkelijk niets te verbergen. Momenteel staat er geen extra kindje op de planning, want we hebben onze handen redelijk vol.”

Wel is de kans groot dat daar in de toekomst verandering in komt, want het koppel droomt van nog meer kinderen. “Ja, we willen er nog. Er liggen nog een paar embryo’s op mij te wachten.” Bovendien komt ook Martin zelf uit een groot gezin. Toen ze vroeger op zondag naar het huis van hun grootouders gingen, waren ze in totaal met 34 kleinkinderen. “Het is altijd al mijn droom geweest om later ook zo’n groot gezin te hebben.”

