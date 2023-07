Ricky Martin en zijn man gaan scheiden: “In liefde en respect uit elkaar”

“We hebben besloten ons huwelijk te beëindigen met liefde, respect en waardigheid voor onze kinderen en met eerbied voor wat we al die prachtige jaren als koppel hebben meegemaakt. Onze grootste wens is nu om een gezonde gezinsdynamiek te behouden en een vriendschappelijke relatie in het belang van onze kinderen. We willen in alle rust en vrede aan dit nieuwe hoofdstuk in ons leven beginnen”, klinkt het in het statement.