Ricky Gervais zou nooit lachen met het haar van Jada Pinkett Smith: “Wél met haar zogenaamde vriendjes”

“Ik vond het grappig, ik was trending op het moment dat het gebeurde, maar ik was er niet eens bij”, aldus Gervais over het incident tijdens de Oscars. “Dat kwam blijkbaar omdat iedereen op Twitter zich afvroeg: wat zou er gebeurd zijn als Ricky Gervais de Oscars presenteerde? Wel, niks, want ik zou die grap niet hebben gemaakt. Tijdens mijn laatste comedyshow vroeg men mij naar materiaal over Will Smith, maar ik zei vlakaf: dat heb ik niet!”

Wills daden keurt hij niet goed, al meent hij dus wel dat hij nooit het controversiële grapje over Jada gemaakt zou hebben. Chris had het over haar ‘GI Jane’-kapsel, terwijl Jada net kaal is omdat ze de ziekte alopecia heeft. “Ik zou het over een andere boeg gegooid hebben...”, klinkt het. Nochtans is Ricky niet vies van een gemene grap over zijn collega’s, zoals hij al liet merken tijdens de vele andere awardshows die hij presenteerde. “Zeker niet, maar ik zou een grapje maken over haar zogenaamde ‘boyfriend’.” Het gerucht gaat namelijk dat Jada naast Will Smith nog een andere partner zou hebben. Het koppel ontkent dat.