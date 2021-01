Ricky Gervais wees aanbod om eerste comedian in de ruimte te worden, af: “Een geschift idee”

“Het was een van die dingen waarbij je 15 minuten lang in de ruimte gaat", legt Ricky Gervais uit in The Sun. “Een groep miljardairs bood me de kans om de eerste comedian te zijn die een stand-upshow geeft in de ruimte. En ik antwoordde: ‘Nee, ik ga dat niet riskeren.’" De acteur noemt het idee ‘geschift’, en voegt eraan toe dat hij al extreem voorzichtig is wanneer hij de straat oversteekt. Een tripje naar de ruimte vindt hij dus veel te gevaarlijk.