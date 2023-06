Ricky Gervais schakelde dan toch geen extra security in: “Geen doodsbedreigingen ontvangen”

Er was de afgelopen dagen veel te doen rond ‘Armageddon’, de comedyshow van Ricky Gervais. De Britse komiek, die tijdens zijn show onder meer grappen maakt over God en Hitler, zou uit voorzorg extra beveiliging ingeschakeld hebben omdat hij bang was voor de reacties op sommige van zijn grappen. Bovendien zou Gervais vorige maand, voor zijn show in de Hollywood Bowl, al extra security ingeschakeld hebben. Volgens geruchten vreesde hij ervoor dat “iemand hem zou neerschieten op het podium”.

(Geen) doodsbedreigingen

Ook zou de Britse komiek in de afgelopen periode ook meerdere doodsbedreigingen ontvangen hebben. “Hij is op de hoogte van de bedreigingen”, klinkt het nu in ‘The Sun’. “Hij heeft de inhoud van de brieven niet gelezen, maar hij weet dat ze er zijn.” Wat extra security was volgens Gervais dus geen overbodige luxe. “Hij is zich bewust van het gevaar en hij kan zich extra beveiliging veroorloven. Lang heeft hij er dus niet over moeten nadenken.”