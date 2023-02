Richard Gere met spoed opgenomen in het ziekenhuis na longontsteking

De familie Gere vierde de 40ste verjaardag van Alejandra Silva, Richards vrouw, in Mexico. De festiviteiten moesten helaas gestaakt worden toen bleek dat Richard dringend medische hulp nodig had. Ondertussen vernam ‘TMZ’ al wel uit betrouwbare bronnen dat hij goed herstelt en dat de familie zelfs hun zonvakantie zou verderzetten. “Voor de reis ontwikkelde Richard een zware hoest en het verergerde toen hij in Mexico was”, aldus insiders. “Het werd zo erg dat hij het moest laten checken in het ziekenhuis. Daar werd ons verteld dat hij een longontsteking had en een nachtje moest blijven.” De ster zou nu antibiotica krijgen en zo herstellen.