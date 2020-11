Reünie in de maak tussen Phil Collins en ex Orianna Cevey? “Ze hebben elkaar nodig”

CelebritiesDe liefde tussen Phil Collins (69) en z'n ex Orianne Cevey (46) is dezer dagen ver te zoeken. In de rechtbank gooien ze met verwijten naar elkaar om toch maar gelijk te krijgen van de rechter. Maar toch geloven vrienden nog steeds dat hun relatie te redden is.

Vorige week diende Orianne Cevey nieuwe rechtbankdocumenten in. Daarmee wil ze de rechter overtuigen om haar in het huis in Miami te laten blijven, waar ze met haar kersverse echtgenoot woont. Maar dat huis staat op de naam van haar ex, Phil Collins, die in de veronderstelling verkeerde dat hij en Orianne nog een koppel waren. En de zanger is dus niet van plan om z'n ex te laten winnen.

Persoonlijke hygiëne

Maar Orianne speelt het dus hard. In de rechtbankdocumenten staat dat ze een mondelinge overeenkomst met Phil heeft over de verdeling van het huis, waardoor ze dus recht heeft op de helft. Bovendien geeft ze in de documenten intieme informatie over hun relatie vrij. “Hij kon geen seks meer hebben en hij besteedde geen aandacht meer aan z’n persoonlijke hygiëne", klinkt het. “Phil nam geen douches meer, hij poetste z’n tanden niet langer en hij deed geen moeite om zich deftig aan te kleden. En dat gedurende een volledig jaar. Hij was hierdoor niet langer in staat om muziek te componeren en mishandelde me fysiek en emotioneel.”

Het team van Collins ontkent de aantijgingen en noemt de beweringen van Orianne “flagrante leugens”. “Deze schunnige claims hebben niets te maken met haar eis over de waarde van het huis. Met deze sensationele en valse verhalen wil ze enkel meer geld van Phil verkrijgen”, klinkt het.

Rolstoel

In een nieuwe poging om de rechter van haar gelijk te overtuigen, beweert Orianne nu dat ze wel in het huis moét blijven, voor haar gezondheid. In 2014 raakte ze gewond aan haar nek. Daarom moet ze nu per dag vijf uur lang fysiotherapie volgen, klinkt het volgens haar advocaten. En die therapie vindt plaats in het zwembad van Phil, en in z'n huis, waar haar toestellen staan. “Zonder die therapie zou haar conditie snel achteruitgaan en komt ze waarschijnlijk opnieuw in een rolstoel te zitten", voegden de advocaten eraan toe.

Ondanks alle problemen hebben Phil en Orianne wel degelijk nog een toekomst, vertellen hun vrienden. “Ze zijn de Liz en Dick van Miami", klinkt het. Daarmee verwijst de vriend naar Elizabeth Taylor en Richard Burton, die een passionele relatie hadden en twee keer trouwden. “Orianne heeft hem altijd beschermd", klinkt het verder. “Ze verzorgde Phil toen hij ziek was. Hij is de laatste tijd een knorpot, maar hij is altijd open geweest over z'n gezondheidsproblemen. Z'n laatste tournee was daarom ook ‘Not Dead Yet’ getiteld. Maar de waarheid is dat ze elkaar nodig hebben. Het zou me niet verbazen als ze opnieuw samen komen.”

