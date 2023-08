Replica van ‘Donda’-huis waar Kanye ‘Ye’ West opgroeide, wordt geveild

De Amerikaanse rapper Ye gaat een enorm decorstuk van zijn ‘Donda’-concerten veilen. Hij liet namelijk zijn ouderlijk huis nabouwen. Volgens ‘TMZ’ ligt het gebouw - opgesplitst in onderdelen - momenteel opgeslagen in een loods in de omgeving van Chicago. De veiling opent op 2 oktober, volgens het officiële bericht van de aanbieder ‘Levy Recovery Group’. TMZ schrijft dat het zo’n uniek item is, dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel geld het zal opleveren.