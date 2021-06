Renée Zellweger heeft een nieuwe vriend (die amper drie dagen officieel gescheiden is)

celebritiesAmper drie dagen nadat de scheiding tussen Ant Anstead (52) en Christina Haack (37) afgerond is, heeft de Britse presentator al iemand nieuw op het oog. De tweevoudig ‘Academy Award’-winnaar is aan het daten met ‘Judy’-actrice Renée Zellweger (42). Het koppel leerde elkaar kennen op de set van de serie ‘Celebrity IOU: Joyride’.

Haack kondigde in september aan dat zij en Anstead gingen scheiden. “Ant en ik hebben de moeilijke beslissing genomen om uit elkaar te gaan. We zijn elkaar dankbaar en ons zoontje Hudson (21 maanden) zal onze prioriteit blijven.” In november volgde een officiële echtscheidingsaanvraag. Maandag werd bevestigd dat Anstead en Christina Haack hun scheiding hebben afgerond. Ze kregen het gezamenlijke voogdij over Hudson.

Zellweger had van 1999 tot 2000 een relatie met Jim Carrey en was in 2005 getrouwd met Kenny Chesney. Ze heeft ook relaties gehad met Jack White en Bradley Cooper. De actrice date van 2019 tot 2019 met de muzikant Doyle Bramhall.

Sinds kort is er sprake van een zomerse romance tussen Zellweger en Anstead. Het koppel werkte onlangs samen op de set van de ‘Discovery+’-serie ‘Celebrity IOU: Joyride’. Anstead is de presentator van de serie, waarin beroemdheden auto’s creëren voor speciale mensen in hun leven. Zellweger kwam onlangs ook in de reeks en de vonk is overgeslagen op de set.

