‘Renaissance’-tournee levert Beyoncé wellicht zo’n 1.8 miljard euro op

Het is het Amerikaanse ‘Forbes’ dat uitpakte met de cijfers. Het bedrag in kwestie zou gebaseerd zijn op het aantal verkochte tickets. En aangezien de ’Renaissance’-tournee van Beyoncé overal zo goed als uitverkocht is, is de kans dan ook reëel dat het blad het bij het rechte eind heeft. Verder zou de wereldster nog een aardig zakcentje overhouden aan de verkoop van haar merchandise. Als gevolg doet Queen B het zelfs beter dan Taylor Swift. Deze laatste zou zo’n 1,7 miljard euro verdienen aan haar ‘Eras’-tour die momenteel volop aan de gang is.

Geen verrassing

De start van Beyoncés ‘Renaissance’-tournee is voorzien voor woensdag 10 mei. Dan staat de zangeres in Zweden op het podium. Belgische fans hoeven niet lang te wachten vooraleer ze de superster aan het werk kunnen zien. Zondag wordt Queen B verwacht in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Wie nog geen ticket heeft, is er helaas wel aan voor de moeite. Het concert van de Amerikaanse zangeres in ons land is volledig uitverkocht.