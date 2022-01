Relletjes met de Katholieke Kerk, kluizenaar door corona en zoon die uit het leven stapt: het turbulente leven van Sinéad O’Connor

Celebrities Vaderschap­test wijst uit: Tristan Thompson verwekte kind bij personal trainer toen hij samen was met Khloé Kardashian

Uit een vaderschapstest is gebleken dat Tristan Thompson (30) inderdaad de vader is van de zoon van Maralee Nichols (31). Op Instagram biedt de basketballer maandag zijn excuses aan aan Khloé Kardashian (37), met wie hij samen was toen hij het kind verwekte. “Je verdient het niet om behandeld te worden zoals ik dat door de jaren heen heb gedaan.”

