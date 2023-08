Relatie-experten: “Kanye ‘Ye’ West wil controle uitoefenen op partners door hun kledingstijl te veranderen”

celebritiesBianca Censori (28), de nieuwe vrouw van Kanye West of ‘Ye’ (46) kwam onlangs nog maar eens onder vuur te liggen door haar ‘onthullende’ outfits in Italië . Maar niet enkel Bianca kleedt zich naar de stijl van haar man, Kim Kardashian (42) en Julia Fox (33) gingen haar voor. Dat blijkt volgens relatie-experten een serieuze ‘rode vlag’ te zijn van ongezond relatiegedrag, dat schrijft ‘Daily Mail’.

Bijna iedereen met wie Kanye West een relatie heeft gehad, heeft zijn kledingstijl aangepast aan hem. West heeft een specifieke stijl die hij duidelijk ook projecteert op zijn wederhelft. Relatietherapeuten bestempelen het gedrag van de rapper als ‘ongezond’. Ze zeggen dat het een teken is van ‘narcisme’ en dat hij zijn partners behandelt als ‘accessoires’.

Betsy Chung, een relatietherapeut uit Canada, vertelt dat “je persoonlijke identiteit opgeven tijdens een relatie gevaarlijk is. Maar koppels beïnvloeden elkaar nu eenmaal en dat is ook niet slecht. Het is een soort verbinding met elkaar.” Wanneer het te ver gaat, zoals bij Kanye, is dat een enorme ‘rode vlag’ voor controlerend gedrag. “De invloed is dan eenzijdig en dan geeft de partner een deel van zijn of haar persoonlijkheid op.” Ze voegt eraan toe dat het nog problematischer is “als iemand dit gedrag blijft vertonen in meerdere relaties, zoals Kanye.”

Sinds Kanye en Bianca voor het eerst met elkaar gespot zijn in januari 2023, is Censori al veel veranderd. Zo knipte ze haar bruine lokken zeer kort en verfde ze die daarna blond. Heeft Kanye hier invloed op gehad? Die vraag komt steeds vaker naar boven. Ook kleedt ze zich vaker weinig verhullend en helemaal in de stijl van ‘Ye’.

Kanye’s ex Julia Fox, die begin 2022 een paar maanden een relatie had met de rapper, vertelde aan het tijdschrift ‘Interview’ dat West haar kledingkast een paar dagen na hun ontmoeting compleet had “veranderd”. Ze onthulde dat hij haar een hele “hotelsuite vol nieuwe kleren” gaf na hun tweede afspraakje, en kort daarna overtuigde hij haar om bijna al haar oude kleren weg te doen.

En ook Kim Kardashian liet Kanye in haar kleerkast kijken. In een aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ nam West heel haar kleerkast onder handen. Nadat ze in 2021 uit elkaar gingen, gaf Kim tijdens een andere aflevering toe dat ze moeite had om outfits uit te zoeken zonder de hulp van haar ex-man.

