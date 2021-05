Regisseur Zack Snyder geeft toe: Matthias Schoenaerts was back-up voor de rol van Batman

Na de vele geruchten, die in 2015 de ronde deden, dat Matthias Schoenaerts weleens de nieuwe Batman kon worden, schiep regisseur Zack Snyder eindelijk duidelijkheid. Dat deed hij in een gesprek met Josh Horowits in de podcast ‘Happy Sad Confused’. “Ik heb er veel met Matthias over gesproken”, vertelt Snyder. Het had maar een haar gescheeld of Schoenaerts had de iconische rol - die oorspronkelijk vertolkt werd door fenomeen Christian Bale - te pakken in ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ uit 2016 en de daarop volgende films. “Hij is nooit in het pak gestapt, maar ik heb wel een heleboel mock-ups van hem gemaakt, want Ben twijfelde. En ik neem het hem niet kwalijk. Iedereen zou moeten twijfelen ​​als je wordt gevraagd: ‘Wil je Batman spelen?’”, legt Zack Snyder uit. Toch zegde Affleck toe op de rol, tot grote verbazing van velen. Hij was zich de laatste jaren namelijk meer en meer aan het verdiepen in de regiewereld, met de Oscar-winnende film ‘Argo’ uit 2012 als hoogtepunt.