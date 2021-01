Regisseur Luc Besson vrijgesproken voor verkrachting van Vlaamse actrice

De Vlaams-Nederlandse actrice Sand Van Roy beschuldigde Besson al in 2018 van verkrachting. De regisseur van onder meer ‘Nikita’ en ‘Léon’ zou haar misbruikt en verkracht hebben. Zo deed ze in onze krant al haar verhaal en vertelde ze: “Luc was heel aimabel, tot op de eerste echte draaidag. Toen deed hij afstandelijk en autoritair. Ik wist dat hij voor het minste mensen ontslaat en toen hij me ‘s avonds belde, dacht ik al: ‘Nu lig ik eruit.’ Maar het was andersom. Hij luchtte z’n hart bij een kop thee en ik kreeg medelijden met hem. Tot hij bij een knuffel z’n hand onder mijn rok stak. Freaky. Ik zei meteen: ‘Daar heb ik geen zin in.’ De volgende dag ging ook zo: overdag heel koel en ‘s avonds kwam hij langs en probeerde hij mij te tongzoenen en zat hij aan mijn achterste."