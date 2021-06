Regisseur bevestigt: “Anne Hathaway was 9de keus voor ‘The Devil Wears Prada’”

CelebritiesDankzij de film ‘The Devil Wears Prada’ maakte Anne Hathaway (38) naam in Hollywood en kreeg ze grote filmrollen aangeboden. Maar de actrice was niet bepaald de eerste keus die de filmstudio voor ogen had, integendeel zelfs. Hathaway stond als negende op het lijstje, zo liet regisseur David Frankel weten aan Entertainment Weekly.

Hij bevestigt daarmee een uitspraak van Hathaway zelf, die eerder dit jaar zei dat ze “de negende keus” was voor de rol. Ze haalde de anekdote toen aan in een interview om fans aan te sporen hun dromen niet te snel op te geven.

“De droomkandidaat was Rachel McAdams, omdat zij toen al een stuk bekender was dan Anne. Maar Rachel zei tot drie keer toe nee. Ze wilde de rol echt niet spelen, hoewel de studio alles uit de kast trok om haar aan boord te krijgen. Hathaway was toen nog helemaal niet in beeld, dat kwam later pas, toen Meryl Streep zich ermee ging bemoeien”, aldus Frankel.

‘Brokeback Mountain’

Volgens de regisseur was het Streep die Anne een kans gaf. “Ze had haar gezien in ‘Brokeback Mountain’, waarin ze een bijrol speelt. En kennelijk had dat genoeg indruk op Meryl gemaakt, want zij wilde Anne graag ontmoeten, omdat ze dacht goed met haar te kunnen samenwerken.” Streep speelde de rol van Miranda Priestly, de hoofdredacteur van modetijdschrift ‘Runway’, een personage dat gebaseerd was op ‘Vogue’-hoofdredacteur Anna Wintour.

Hathaway kreeg uiteindelijk de rol van Andy Sachs, een ambitieuze assistent die allerlei rotklusjes voor Priestly moet opknappen en uiteindelijk de modewereld verlaat. “De rol greep me meteen aan, al moest ik heel geduldig afwachten of ik het zou worden. Toen ik het verlossende telefoontje kreeg, heb ik staan gillen van vreugde. Er waren toen wat vrienden bij me met wie ik dat die avond goed heb gevierd. Ik wist gewoon dat dit iets groots zou worden.”

