Reese Witherspoon neemt het in Time Magazine op voor Britney Spears

CelebritiesReese Witherspoon (45) heeft het in een interview met Time Magazine opgenomen voor Britney Spears (39). Volgens de actrice is het niet eerlijk dat de media haar beter behandelde dan enkele andere celebrities. “Wat als de pers mij in een compleet ander daglicht zou zetten?”, vraagt Witherspoon zich in het gesprek af. “Dan zou ik mij in een compleet andere positie bevinden.”

De ‘Legally Blonde’-actrice werd door de media altijd al als ‘braaf’ bestempeld. Net daarom werden haar gênante momenten nooit zo uitvergroot in de pers. Verder is ze zich ervan bewust dat een aantal van haar collega’s het niet zo makkelijk gehad hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan Britney Spears, Paris Hilton en Lindsay Lohan. In haar interview met Time Magazine vergelijkt Reese zich voornamelijk met de 39-jarige zangeres. Haar echtscheiding is, net zoals die van Britney, redelijk publiekelijk in de media verschenen. “Mijn kinderen kunnen je verhalen vertellen over hoe mensen op het dak van onze auto kropen”, vertelt Witherspoon over de periode van haar scheiding.

Volgens haar is het dan ook oneerlijk dat celebrities in Hollywood ongelijk behandeld worden. “Wat als de pers mij in een compleet ander daglicht zou zetten?”, vraagt Reese zich in het gesprek af. “Dan zou ik mij in een compleet andere positie bevinden.” Verder vertelt ze dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar keuzes uit het verleden, maar dat het soms allemaal erg willekeurig aanvoelde. “Het was gewoon niet zo fijn.”

Reese Witherspoon is wel niet de enige beroemdheid die het opgenomen heeft voor de zangeres. Na de release van ‘Framing Britney Spears’ lieten al heel wat celebs van zich horen op sociale media of in interviews. Denk bijvoorbeeld maar aan Justin Timberlake die zich na een stortvloed van reacties publiekelijk verontschuldigde. Ook Kim Kardashian gaf op Instagram aan dat ze meevoelt met de popzangeres.

