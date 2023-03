Reese Witherspoon en Jim Toth scheiden na 11 jaar huwelijk: “Een moeilijke beslissing”

“We hebben persoonlijk nieuws om te delen", begint Witherspoon op Instagram. “We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden. We hebben genoten van de geweldige jaren samen. We gaan verder met liefde, vriendelijkheid en wederzijds respect voor elkaar en voor alles wat we samen hebben meegemaakt”, klinkt het. Ze gaat verder: “Onze grootste prioriteit is onze zoon en ons gezin, terwijl we aan het volgend hoofdstuk van ons leven beginnen. Zulke zaken zijn nooit gemakkelijk en zeer persoonlijk. We vragen dan ook om onze privacy te respecteren.”

Witherspoon leerde Toth kennen op een feestje van een gemeenschappelijke vriend. De twee kondigden hun verloving aan in december 2010. In maart 2011 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op de ranch van de Amerikaanse actrice in Ojai, Californië. Later verwelkomden ze een zoon: Tennessee James (10). Witherspoon deelt ook twee kinderen met ex-man Ryan Phillippe: dochter Ava (23) en zoon Deacon (19). “Jim is een ongelooflijke man, een geweldige organisator en een geweldige leider”, vertelde Witherspoon destijds aan ‘People’. “Hij weet hoe hij mensen bij elkaar moet krijgen. Hij is erg geduldig en grappig met de kinderen. En hij moedigt ze echt aan om de humor van het leven in te zien.”