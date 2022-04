Red Hot Chili Peppers eren overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins: “We gaan je zo hard missen”

Celebrities J.K. Rowling ondanks controver­se toch aanwezig op première nieuwe ‘Fantastic Be­asts’-film

Ze was de grote afwezige op de ‘Harry Potter’-reünie, die bij ons te zien was op Streamz, maar het lijkt erop dat J.K. Rowling (56) niet helemaal persona non grata is na haar controversiële uitspraken over transgenders. De schrijfster verscheen namelijk dinsdag op de rode loper bij de première van ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’.

30 maart