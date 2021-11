Recordaantal celebs trok tijdens pandemie naar plastisch chirurg: “Steeds meer mannen willen zich laten opfrissen”

CelebritiesWat is er met het gezicht van Tom Cruise (59) aan de hand? Het was dé vraag die de voorbije weken gesteld werd, nadat de ‘Mission Impossible’-acteur tijdens een honkbalwedstrijd in San Francisco gefotografeerd werd. Gaat het om botox, fillers of is er iets anders aan de hand? Heel wat plastische chirurgen zijn het er over eens dat de Hollywood-ster wel degelijk aan zich heeft laten sleutelen. En laat Cruise lang niet de enige celebrity zijn die onlangs voor een make-over koos, want de wereldwijde pandemie zorgde ervoor dat sterren massaal naar de schoonheidskliniek trokken. Verschillende plastisch chirurgen geven tekst en uitleg. “Dankzij het mondmasker was het nooit zo eenvoudig om in alle discretie van een ingreep te herstellen.”