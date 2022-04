Rechtszaak van de Kardashians tegen Blac Chyna is gestart: “Er zijn zoveel leugens verspreid”

CelebritiesDe rechtszaak die Blac Chyna heeft aangespannen tegen Kris Jenner en haar dochters is begonnen. Het juridische team van Chyna ging meteen in de aanval. Volgens Chyna’s advocaat, Lyanne Cianni, waren het met name Kris en Kylie Jenner die de influencer wilden verwijderen uit de realityshow ‘Rob & Chyna’. Die gaf het wel en wee weer van Kris’ zoon Rob Kardashian en zijn toenmalige vriendin.

Cianni meent dat Kris Jenner meerdere berichtjes naar de producent van de show heeft gestuurd waarin stond dat Chyna weg moest en er geen tweede seizoen van de ‘Keeping Up With The Kardashians’-spinoff zou komen. Ook haar dochters Kylie Jenner en Kim en Khloé Kardashian zouden niets met de ex van hun broer Rob te maken willen hebben, omdat ze volgens hen puur uit was op geld en faam, door de naam Kardashian te gebruiken. Rob en Blac hebben een 5-jarige dochter, Dream, en de Kardashians menen dat de influencer haar kind heeft ingezet om zo mee te liften op het succes van de familie.

Volgens Cianni zou Kris de producent ook gestuurd hebben dat “Blac Rob alle hoeken van de kamer heeft laten zien”, waardoor ze verwijderd moest worden. Hier is volgens de advocate niets van waar, omdat er videobeelden zijn die het bewijs leveren dat Rob “geen schrammetje heeft opgelopen”.

Ook zou haar cliënt een afkoopsom van Kim Kardashian aangeboden hebben gekregen, om hun familienaam en merk “schoon” te houden. “Het was een bedrag van ruim 90.000 euro, wat Chyna niet heeft geaccepteerd omdat ze in eerste instantie zo’n 83.000 euro per aflevering zou verdienen. “Er zijn zoveel leugens verspreid over mijn cliënt om haar in een slecht daglicht te stellen. Zo werd er gezegd dat Rob en Blac niet meer samen waren tijdens de opnames van de show en dat ze niet eens meer in dezelfde kamer konden zijn zonder elkaar aan te vallen. Ook zouden er geen plannen voor de lange termijn zijn geweest. Het zijn allemaal leugens.”

Cianni zegt dat Chyna door het cancellen van de realityshow meerdere optredens en sociale media-contracten is misgelopen, die haar flink hebben getroffen, waarvoor ze nu een financiële vergoeding van 100 miljoen dollar eist. In eerste instantie werden ook Kourtney Kardashian en Kendall Jenner genoemd in de aanklacht, maar die namen werden later verwijderd.

