Rechter verwijdert vader als toezichthouder van Britney Spears

“De huidige situatie is niet houdbaar", verklaarde rechter Brenda Penny van de rechtbank van Los Angeles. Ze had het over een “giftige omgeving” die de onmiddellijke schorsing van Jamie Spears als curator vereiste. De uitspraak betekent een overwinning voor Britney Spears. Haar vader heeft nu dus geen inspraak meer in het beheer van het privéleven of de financiën van zijn dochter. Rechter Penny ging ook akkoord met de aanstelling van een tijdelijke vervanger die is aangedragen door het juridische team van de zangeres. Vanaf nu gaat John Zabel tijdelijk de zaken waarnemen. Dat is een adviseur die volgens Britneys advocaat Mathew Rosengart gespecialiseerd is in het financieel begeleiden van cliënten.