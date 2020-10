Rechter verwerpt zaak vermeend slachtoffer Michael Jackson

Safechuck, een van de mannen die getuigde over het seksueel misbruik van de King of Pop in de documentaire ‘Leaving Neverland’, klaagde de bedrijven MJJ Productions en MJJ Ventures Inc. al in 2014 aan. De zaak werd toen verworpen omdat de vermeende feiten al in de jaren negentig hadden plaatsgevonden en de zaak dus was verjaard. Toen begin dit jaar in Californië een nieuwe wet van kracht ging waarin de verjaringstermijn werd uitgebreid, stapte Safechuck opnieuw naar de rechter.