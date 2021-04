Rechter snoert ex van Sofia Vergara voorgoed de mond: “Hij mag haar embryo’s niet gebruiken zonder haar toestemming”

CelebritiesHet laatste woord is eindelijk gevallen in de vreemde rechtszaak tussen ‘Modern Family’-ster Sofia Vergara (48) en haar ex Nick Loeb (45). Die laatste wilde perse twee ingevroren embryo’s van Vergara gebruiken, zonder haar toestemming. De rechter oordeelde eerder deze maand al dat dat niet mocht, en nu is ook het laatste beroep van Loeb afgewezen.

Vergara en Loeb kozen ervoor om twee embryo’s te laten invriezen toen ze nog samen waren, voor het geval ze op latere leeftijd nog kinderen wilden krijgen. Het koppel ging echter uit elkaar in 2014, waardoor de plannen voor gezinsuitbreiding natuurlijk van de tafel werden geveegd. Of toch niet? Loeb wilde kost wat kost die twee kinderen alsnog krijgen, door de embryo’s in te planten bij een draagmoeder. Vergara wist niet wat ze hoorde en trok naar de rechtbank, waar ze zwart op wit duidelijk maakte dat Loeb haar toestemming niet had om haar eicellen te gebruiken.

Hij spande in 2015 een rechtszaak aan in de hoop de ‘voogdij’ over de 2 vrouwelijke embryo’s voor zich te winnen. De rechter in Californië vond het echter maar een rare vraag, en verwierp de zaak. Loeb gaf het echter niet op, en trok naar de rechtbank van Louisiana om de zaak opnieuw voor te leggen. De staat Louisiana is namelijk aanzienlijk conservatiever dan Californië, en ziet bevruchte eicellen als levende mensen. In Californië worden ze gezien als een product. Loeb speelde extra op het gemoed door de embryo’s namen te geven, zo staat er te lezen in de documenten die hij indiende. “Emma en Isabella moeten worden toevertrouwd aan hun biologische vader, die erop staat dat ze geboren worden.”

Van de ene rechtbank naar de andere

Toch kreeg hij ook daar het deksel op de neus, want de rechter kwam er al snel achter dat Nick helemaal niet in Louisiana woonde, gewoond had, of ooit van plan was om er te wonen. “Hij doet alsof hij hier een residentie heeft, maar hij heeft hier geen domicilie. We vermoeden dat deze man gewoon op zoek is naar eender welke rechtbank die sympathie voor hem zou kunnen opbrengen”, klonk het. “Maar daar doen we niet aan mee.”

Loeb ging in beroep tegen die beslissing. Op 27 januari dit jaar kreeg hij opnieuw een antwoord van de rechter, die dit keer opvallend geagiteerd was: “Deze man en zijn advocaten brengen het rechtssysteem van Louisiana ten schande”, klinkt het. “We verwerpen deze zaak opnieuw, omdat hij hier niet woont. Ze wisten goed genoeg dat ze hun aanklacht hebben neergelegd bij de verkeerde rechtbank, maar deden dit toch omdat ze hier meer kans dachten te hebben om te winnen. Dit is een schaamteloze poging tot rechtbank-shoppen.”

Eindelijk voorbij

Een rechter in Los Angeles heeft vastgelegd dat Loeb de embryo’s niet mag laten geboren worden zonder Vergara’s ‘expliciete geschreven toestemming’. Daarmee geeft men eindelijk antwoord op een officiële aanvraag die Vergara in 2017 al indiende. Daarin staat dat Loeb de embryo’s niet mag gebruiken zonder haar geschreven toestemming. De aanvraag is nu eindelijk goedgekeurd, waardoor het onmogelijk is geworden voor Loeb om zijn tocht langs de rechtbanken van de Verenigde Staten nog verder te zetten.

Loeb ging zoals veracht in beroep tegen die uitspraak, maar zijn beroep is nu afgewezen. Sofia kan dus weer op beide oren slapen, wetende dat niemand haar kinderen kan krijgen zonder haar medewerking.

