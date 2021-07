Rechter seponeert één van de elf aanklachten in misbruikzaak Weinstein

Celebrities Wanneer zelfs 150 Oscarnomi­na­ties je niet meer kunnen redden: machtige Hollywood-man­nen vallen van hun sokkel

14 april Met laptops en glazen kommen smijten, medewerkers tegen elkaar opzetten of castleden openlijk kleineren: het problematische gedrag van machtige mannen in Hollywood zoals Scott Rudin (62) en Joss Whedon (56) is uitgebreid gedocumenteerd. Maar waar hun gedrag vroeger werd afgeschreven als ‘passie’ en ‘toewijding’, wordt het nu gezien voor wat het echt is: machtsmisbruik. “Ik had hem makkelijk kunnen aanklagen. Maar ik deed het niet, omdat ik bang was om op de zwarte lijst terecht te komen.”