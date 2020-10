Rechter doet maandag uitspraak in smaadzaak Johnny Depp

Celebrities ‘Harry Pot­ter’-ster onherken­baar na fors gewichts­ver­lies: “Niemand spreekt mij nog aan”

26 oktober De Britse acteur Harry Melling (31), die de rol van Harry Potters gemene neef Dudley Dursley of Dirk Duffeling speelde in de films, wordt anno 2020 nog amper herkend door zijn rol. De 31-jarige acteur wist de afgelopen tijd heel wat kilo’s kwijt te spelen en wordt daardoor niet meer gelinkt aan de populaire filmreeks. Melling ziet het echter als een zegen en een tweede kans in zijn carrière, vertelt hij aan People.