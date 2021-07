Rechter beslist: Johnny Depp mag opnieuw proberen te bewijzen dat Amber Heard loog tijdens rechtszaak

Depp wil de geloofwaardigheid van zijn ex-vrouw in twijfel trekken. Zij getuigde tegen hem tijdens een rechtszaak die hij aanspande tegen de Britse krant The Sun. Maar om de rechtbank te overtuigen moet Johnny eerst kunnen bewijzen dat Amber minstens één keer gelogen heeft tijdens het proces. Dat hoopt hij te doen door aan te tonen dat Amber de 6 miljoen euro die ze kreeg na hun scheiding niet aan het goede doel geschonken heeft. Amber getuigde onder eed dat ze dat wel heeft gedaan: “Ze doneerde de volledige 6 miljoen aan het goede doel, dat is toch niet bepaald een zet die je zou verwachten van een zogenaamde golddigger ?”, haalde haar advocaat aan als argument.

De America Civil Liberties Union, één van de goede doelen in kwestie, weigerde tot nu toe om te onthullen of ze een bedrag van Heard ontvingen. Johnny vroeg aan de rechter om de organisatie te verplichten hun gegevens bekend te maken, en daar kreeg hij gelijk in. Ook beweerde Heard dat ze de helft van het bedrag, 3 miljoen euro, schonk aan een kinderziekenhuis: Children’s Hospital Los Angeles. Volgens onderzoek van lokale kranten zou er echter slechts 85.000 euro bij het ziekenhuis terecht zijn gekomen.

Depp verloor zijn rechtszaak tegen The Sun, maar als blijkt dat Amber inderdaad gelogen heeft over haar donaties, zou Depp een gelijkaardige rechtszaak in de Amerikaanse staat Virginia kunnen winnen. Daar ligt hij in de clinch met een krant die een bezwarende artikel over hem publiceerde: hij werd erin beschuldigd van huiselijk geweld tegenover Amber. Het kostte hem zijn job als Jack Sparrow in de bekende ‘Pirates of the Caribbean’-films. Depp wil kost wat kost zijn reputatie herstellen, zodat hij zijn carrière opnieuw kan opbouwen.