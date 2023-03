Rechtbank toont reconstructievideo van ski-ongeval Gwyneth Paltrow: “Geen echt bewijs”

CELEBRITIES Beyoncé gaat in zee met luxe modehuis Balmain: zestien outfits geïnspi­reerd op het album ‘Renaissan­ce’

Beyoncé (41) gaat in zee met het luxe modehuis Balmain. De Amerikaanse zangeres heeft zelf enkele kledingstukken ontworpen, in samenspraak met Olivier Rousteing, creatief directeur van het Franse merk. De aankomende collectie is geïnspireerd door ‘Renaissance’, het zevende en succesvolle album van Queen B. Dat werd bekendgemaakt in het Franse ‘Vogue’.