Rebel Wilson vertelt waarom ze gezonder is gaan leven: “Ik was een beetje beledigd”

Fans van Rebel Wilson (41) hebben het vast al gemerkt. De actrice is het afgelopen jaar serieus afgevallen, maar dat was blijkbaar niet zonder reden. Op woensdag vertelde de 'Pitch Perfect'-actrice in een Instagram Live dat ze de stap pas gezet heeft na advies van haar dokter.

30 kilo is Rebel Wilson ondertussen al kwijt en dat heeft ze dus voor een groot deel te danken aan haar dokters. Zij hebben haar namelijk gemotiveerd om de stap te zetten. Al gaf de actrice op haar sociale media toe dat ze in eerste instantie een beetje beledigd was. Wilson, die een grote kinderwens heeft, kreeg namelijk te horen dat ze een betere kans had om zwanger te worden als ze eerst iets aan haar gewicht deed.

“Ik was een beetje beledigd”, gaf Rebel Wilson woensdagavond eerlijk toe in haar Instagram Live. “Ik wist dat ik iets struiser was, maar ik dacht wel dat ik nog redelijk gezond was. Zo is het dus eigenlijk allemaal begonnen.” Rebel was namelijk van plan om haar eitjes te laten invriezen en volgens haar dokters zouden deze van betere kwaliteit zijn als de actrice voortaan iets gezonder zou gaan leven. “Het had dus niets te maken met mezelf. Ik dacht gewoon aan mijn toekomstige mini-me en haar levenskwaliteit.”

Slecht nieuws

Toch lijkt het erop dat de gezondere levensstijl van de actrice niet veel geholpen heeft. In mei liet Wilson op haar Instagram weten dat ze slecht nieuws gekregen had. “Aan alle vrouwen die te maken krijgen met fertiliteitsproblemen… Ik voel met jullie mee.Het universum werkt op mysterieuze manieren en soms is het allemaal niet logisch. Maar ik hoop dat er licht gaat schijnen door alle donkere wolken.”

Daarnaast vertelde Rebel Wilson ook dat mensen haar wel degelijk anders behandelen nu ze een maatje minder heeft. “Als je wat struiser bent, kijken mensen je soms geen tweede keer aan. Nu ik een betere conditie heb, vragen mensen mij of ze mijn boodschappen naar mijn auto moeten dragen of willen ze de deur voor mij openhouden.” Rebel vertelde verder ook nog dat ze het bijna niet kan geloven dat haar gewichtsverlies de afgelopen maanden al die extra aandacht gekregen heeft. “Zeker met wat er momenteel allemaal gaande is in de wereld.”

