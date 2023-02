Rebel Wilson verlooft zich met ‘haar prinses’ in Disneyland

Disney is een blijvend thema in het liefdesleven van Rebel Wilson en Ramona Agruma. De ‘Pitch Perfect’-actrice bevestigde in juni van vorig jaar dat ze met Ramona “niet haar Disney-prins maar wel Disney-prinses” had gevonden. Op die manier kwam ze meteen ook uit de kast. En nu vroeg ze haar vriendin ook ten huwelijk in Disneyland, die volmondig “ja” zei. Het koppel deelde het blije nieuws op Instagram en werd overladen met gelukwensen.

Wie misschien niet zo gelukkig is met de verloving, is Ramona’s familie. Vorige week nog biechtte Rebel op in een podcast dat haar schoonfamilie niet zo blij is met hun relatie. “Ramona’s familie is niet zo accepterend geweest. Het is in veel opzichten een stuk moeilijker voor haar geweest om het nieuws openbaar te maken.” Of Ramona’s familie aanwezig zal zijn op het huwelijksfeest is dan nog maar de vraag.