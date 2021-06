Rebel Wilson over haar enorme gewichtsverlies: “Geen slopende work-outs of streng dieet”

Tijdens haar ‘reis’ naar een goede gezondheid ging Rebel naar een wellness retraite in Oostenrijk. “Daar werden alle mogelijke giftige stoffen op allerlei gekke manieren weggespoeld”, vertelt ze. “Ik leerde er dat gematigd — zelfs niet snel — wandelen voor mij de beste manier is om onnodig lichaamsvet kwijt te raken. Geen slopende work-outs of strenge diëten.” Op die manier creëerde Rebel een vaste routine. Niet alleen voor haar fysieke, maar ook voor haar mentale gezondheid. En die veranderingen hebben duidelijk een effect van binnenuit. “Nu voel ik datgene wat mensen steeds beweren: als je vanbinnen gezond bent, straal je vanbuiten”, lacht ze. “Ik wil niet oppervlakkig klinken, want uiterlijk is ook niet alles, maar ik denk dat ik er hoe langer hoe beter uitzie.”

Dertig kilogram later

Naast wandelen focuste ze ook op gezondere eetgewoontes, met de nadruk op voedzame en eiwitrijke maaltijden. “Ik heb mijn sportkleren aangetrokken en ben naar buiten gegaan voor een wandeling, ben me bewust beginnen te hydrateren terwijl ik in de zetel lag. En ik vermijd zoveel mogelijk suiker en junkfood.” Eind 2020 bereikte de actrice uiteindelijk haar streefgewicht van 74 kilogram. “Het doel was nooit om slank te zijn”, zei ze. “Ik deed het niet om in een bepaalde kledingmaat te passen. Nee, ik had enkel een streefdoel omdat ik iets tastbaars nodig had. Waar ik trots op ben, is dat het me gelukt is en dat ik nu veel meer balans in mijn leven heb.”