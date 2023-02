Rebel Wilson móest jarenlang dikker blijven door ‘Pitch Perfect’: “In mijn contract stond dat ik niet mocht afvallen”

Bij de podcast ‘Call Her Daddy’ onthulde Rebel Wilson dat ze moest wachten om zich te concentreren op haar gezondheid tot ‘Pitch Perfect' over en uit was. De populaire films - over een studentengroep die a cappella zingt - liepen van 2012 tot 2017 en kreeg uiteindelijk drie delen. “Ik kon niet enorm veel gewicht verliezen, omdat ik onder contract stond voor die film”, vertelde Rebel. “Je mag niet meer dan vijf kilo afvallen of bijkomen”, stond er in de overeenkomst. “Ik moest het gewicht behouden dat in mijn contract stond aangegeven.” En dat terwijl de actrice juist graag aan haar gezondheid wilde werken. “Ik werd een stereotiep ‘dikke, grappige vriendin’.” Daarmee verwijst ze naar de vergelijkbare rollen die ze speelde in ‘Bridesmaids’ en ‘How to Be Single’. “Ik hou ervan om die rollen te doen, ik hou van die personages, maar ik wilde méér dingen doen. Ik had het gevoel dat ik enorm in een hokje werd geduwd door het ‘dikkere meisje’ te zijn.”