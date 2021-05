Rebel Wilson krijgt slecht nieuws: “Aan alle vrouwen die worstelen met vruchtbaarheid, ik voel met jullie mee”

Celebrities Lily James over affaire met Dominic West: “Ik heb er veel over te zeggen, maar nu nog niet”

10:13 Lily James (32) heeft voor het eerst iets gezegd over haar kortstondige relatie met de getrouwde Dominic West (51). De actrice zegt tegen The Guardian dat er ‘veel over te zeggen’ is over de affaire met de acteur, maar dat ze daar nu verder niets over kwijt wil.