“Rebel Wilson is opnieuw vrijgezel”

Celebrities Sia geeft jonge danseres uit videoclips permanente bescher­ming

18:23 Herinnert u zich het kleine meisje dat in de videoclips van Sia excentrieke choreografieën neerzette? Wel, dat meisje heet Maddie Ziegler (18) en is niet zo heel klein meer. Ze is intussen een wereldberoemde jongedame en net daarom krijgt ze 24 uur op 24 beveiliging. Daar heeft Sia (45) zelf voor gezorgd. “Ik voel me verantwoordelijk”, zegt de zangeres.