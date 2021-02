Rebel Wilson dumpte haar lief via sms: “Het was erg pijnlijk”

Celebrities Jamie Lee Curtis is 22 jaar nuchter: “Toen had ik het niet door, maar ik hield alles verborgen”

4 februari Jamie Lee Curtis was in het verleden jarenlang verslaafd aan alcohol en pijnstillers, maar ondertussen is de 62-jarige actrice al 22 jaar clean en nuchter. In een post op Instagram blikt Curtis nu terug op deze moeilijke periode uit haar leven. “Ik was even ziek als mijn geheimen”, schrijft de actrice op sociale media.