Rebecca Loos, de smet op het blazoen van David Beckham, is nu keurige mama in Noorwegen: "Ik heb van veel dingen spijt”

“Hij was een geweldige, genereuze minnaar. Hij weet hoe hij moet plezieren en is niet bang van het vrouwelijke lichaam. Hij weet wat hij doet." Met die woorden gooit de Nederlandse Rebecca Loos in 2004 een bom op het schijnbaar perfecte huwelijk van voetballer David Beckham en zijn Victoria. Op tv-zender Sky One doet de persoonlijke assistente van David in geuren en kleuren uit de doeken hoe hij haar in een Madrileense nachtclub verleidt en het bed met haar induikt. Haar getuigenis doet de kassa rinkelen. Rebecca krijgt ruim een half miljoen euro voor de verkoop van haar verhaal aan een Engelse tabloid, haar eerste tv-interview levert haar zo'n 200.000 euro op. Maar om het geld is het haar niet te doen, zegt ze zelf. “Ik had het gevoel dat ik de waarheid moest vertellen. Of het nu juist of fout was, de situatie verteerde me. Ik leefde in een leugen en had geheimen. Max Clifford (een in 2017 overleden celebrity agent, red.) vertelde me dat hij met de krant had onderhandeld, en dat ik - als ik alle pittige details wilde vertellen - tot 500.000 of 600.000 pond zou kunnen krijgen. Belachelijk veel geld."