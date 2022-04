Razzie Awards trekken Bruce Willis-prijs in na nieuws over zijn ziekte

Will Smith veront­schul­digt zich bij Chris Rock voor klap: “Onaan­vaard­baar en onvergeef­lijk”

Will Smith heeft zijn excuses aan Chris Rock aangeboden na het incident bij de Oscar-uitreiking waarbij hij de comedian in zijn gezicht sloeg na een grap over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. De acteur, die een Oscar won voor zijn rol als tennisvader Richard Williams, verontschuldigt zich in een bericht dat hij op Instagram heeft geplaatst en waarin hij zijn gedrag “onaanvaardbaar en onvergeeflijk” noemt.

