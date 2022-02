Razend populaire ‘Euphoria’-actrice Sydney Sweeney kreeg te horen dat ze “nooit op tv” zou kunnen komen

Ze is in het sterrendom gekatapulteerd dankzij haar rollen in de HBO series ‘The White Lotus’ en ‘Euphoria’, maar verschillende producers geloofden niet altijd in het potentieel van Sweeney. In een interview met de Britse GQ vertelt de actrice over haar tienerjaren waarin ze worstelde om rollen te krijgen, waardoor haar familie, die al in geldsnood zat, regelmatig in goedkope motels woonde.

“Een castingdirecteur vertelde me ooit dat ik nooit in een tv-programma zou komen”, onthulde ze in het interview. “Nu zit ik in enkele van de grootste series ter wereld.” Sweeny is momenteel te zien in het tweede seizoen van ‘Euphoria’, het populaire tienerdrama van HBO dat voor negen Emmy-awards is genomineerd. Hoewel de serie vaak bekritiseerd wordt voor het verheerlijken van drugsmisbruik, is het in een sneltempo een van de meest besproken series ter wereld geworden.

Dat de castingdirecteurs ongelijk hadden, heeft ze nu wel bewezen. In 2021 werd ze door Associated Press uitgeroepen als doorbrekende entertainer van het jaar. Dankzij haar succes nu heeft ze onlangs zelf haar eerste huis kunnen kopen voor 3 miljoen dollar. Een persoonlijke overwinning, gezien ze opgroeide in heel wat financiële onzekerheid.

LEES OOK