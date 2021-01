Rapper T.I. en vrouw beschuldigd van seksueel misbruik

Film Na ‘Beauty and the Beast’ speelt Luke Evans nu ook in ‘Pinokkio’ de slechterik

27 januari Luke Evans (41) speelde in de Disneyremake van ‘Beauty and the Beast’ al de rol van de niet zo oprechte Gaston en het lijkt erop dat de acteur de smaak te pakken heeft. Zo kruipt hij in de live-actionremake van ‘Pinokkio’ opnieuw in de huid van de slechterik.