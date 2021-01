Rapper Soulja Boy aangeklaagd voor seksueel misbruik, geweld en gijzeling

Gevangenisstraf

Het is niet de eerste keer dat de rapper aangeklaagd wordt. Vorig jaar beschuldigde een andere vrouw hem nog van ontvoering. Ze beweerde dat Soulja Boy haar na een feestje in zijn woning weigerde naar huis te laten gaan. De rapper zou haar ook meerdere keren hebben geslagen en met een pistool hebben bedreigd. Die zaak werd in 2019 geseponeerd omdat het politieonderzoek onvoldoende bewijs had opgeleverd, maar tijdens een huiszoeking werden wel wapens gevonden. Omdat Soulja Boy toen nog in z’n proeftijd zat voor een zaak over wapenbezit uit 2014 kreeg hij een gevangenisstraf van 240 dagen en een taakstraf van 265 uur opgelegd. Zijn celstraf zat hij echter niet helemaal uit vanwege een cellentekort en goed gedrag. Sinds juli 2019 is hij opnieuw op vrije voeten.