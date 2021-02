Rapper Silento (23) opgepakt voor moord op oudere neef

Celebrities ‘Saved By The Bell’-ac­teur Dustin Diamond (44) verliest strijd tegen kanker

1 februari Amper drie weken nadat hij de diagnose kreeg, is acteur Dustin Diamond maandag overleden aan longkanker. Dat heeft z'n woordvoerder bevestigd aan TMZ. De acteur, die vooral bekend is van z’n rol als Screech in de tienerserie ‘Saved By The Bell’, werd 44.