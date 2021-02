Rapper Ray J, bekend van zijn sekstape met Kim Kardashian, wil zijn huwelijk redden

Vorig jaar in mei vroeg Princess Love de scheiding aan, maar kort daarna werd bekend dat ze toch weer bij elkaar waren. Die poging tot verzoening bleek niet gelukt, want Ray J vroeg in september opnieuw een scheiding aan. De zanger en Princess Love, die samen te zien waren in de realityserie ‘Love & Hip Hop: Hollywood’, zijn vier jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen: dochtertje Melody Love (bijna 3) en zoontje Epik Ray (1).

“Ons zoontje loopt nu bijna en Melody is zo verstandig. Het brengt ons allemaal zo veel dichter bij elkaar. We houden van elkaar en we geven nog steeds heel veel om elkaar. We bevinden ons op een geweldige plek hier in Miami en wie weet wat de toekomst ons nog allemaal brengt”, vertelde de zanger aan E! News.

In 2016 deed Ray J zijn huwelijksaanzoek op de landingsbaan van een vliegveld naast een privéjet, in het bijzijn van haar ouders en hun beste vrienden.

Ray J had jaren geleden een relatie met Kim Kardashian (40). In 2007 verscheen hun beruchte sekstape en in 2013 schreef hij een nummer waarin hij de reality-ster beledigde. “Ze mag dan relaties aanknopen met rappers en basketballers, maar iedereen weet wie er als eerste bovenop heeft gelegen”, zong Ray J. “Haar hoofd ging naar het zuiden en haar kont richting het noorden, maar nu heeft ze besloten om naar het westen te gaan. Het maakt niet uit waar ze heen gaat en wie ze kent. Ze hoort in mijn bed”, ging het toen verder.

Tussen Kardashian en haar huidige partner rapper Kanye West (43) botert het ook al een tijdje niet goed. De twee zouden naar verluidt afzonderlijk wonen en niet meer met elkaar communiceren.

