Rapper Nelly vraagt aan Madonna om te stoppen met het delen van pikante foto’s

Kanye ‘Ye’ West: “Ik hield tweede sekstape Kim Kardashian tegen”

Kanye West, tegenwoordig beter bekend als Ye, claimt dat hij ervoor verantwoordelijk is dat er geen tweede sekstape van zijn ex-vrouw Kim Kardashian en haar voormalige vriend Ray J naar buiten is gekomen. Volgens de rapper was die video er namelijk wel maar heeft hij er voor gezorgd dat die nooit online is verschenen, doordat hij de laptop waarop het filmpje stond persoonlijk bij Ray J is gaan halen. Dit vertelde hij in een interview met Hollywood Unlocked.

26 januari