Rapper Lil Wayne kan eigen liedjes niet herinneren door geheugenverlies: “Een vloek”

Celebrities Kevin Federline ontkent uitspraken over drugge­bruik Britney Spears, ook zij reageert: “Dit breekt m'n hart”

Een artikel in ‘The Sun’ over het vermeende druggebruik van Britney Spears (41) heeft veel losgemaakt. Niet alleen de zangeres zelf heeft op het bericht gereageerd, ook haar ex Kevin Federline (45). En dat is opvallend, want volgens het artikel zouden de beschuldigingen net van hem komen.